Украина

В одесском клубе намечается серьезный конфликт.

Бывший тренер молодежной команды Динамо U-21 Юрий Мороз стал главным тренером Черноморца перед началом этого сезона.

Однако ультрас одесситов отрицательно восприняли новость о данном назначении.

В субботу, 17 июля, активные фанаты Черноморца прибыли на тренировочную базу команды, чтобы пообщаться с руководством и игроками.

"Невдоволення фанатського активу одеситів викликало призначення головного тренера. 26 червня на посаді нового керманича команди представили Юрія Мороза, який довгий час працював головним тренером Динамо U-21. Разом із ним до тренерського штабу увійшли Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков, що працювали з Морозом в молодіжних командах киян. Окрім цього, на правах оренди до Чорноморця долучилися ряд молодих гравців – вихованців школи “Динамо”.



Тож, враховуючи особу нового головного тренера і сукупність перелічених вище факторів, одесити озвучили їм сьогодні свої вимоги. Тренери та гравці, що мають відношення до Динамо, повинні залишити команду до початку чемпіонату. В інакшому випадку, Чорноморець може проводити свої домашні матчі деінде за межами Одеси, наприклад в Києві. Якщо ж клуб намагатиметься проводити домашні ігри на чолі з Юрієм Морозом в Одесі, фанати залишили за собою право зірвати проведення таких матчів", — сообщает telegram-канал Troublemakers & Ultras Action.

Напомним, Что генеральный директор одесситов верит, что его команде по силам побороться за еврокубки.