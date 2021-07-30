Football.ua пообщался с защитником Шахтера и сборной Украины Николаем Матвиенко.
Николай Матвиенко за последние годы успел стать одним из ведущих футболистов донецкого Шахтера и привлекает интерес европейских клубов.
Кроме того, защитник остается одним из лидеров национальной сборной Украины. Football.ua пообщался с Николаем Матвиенко о старте сезона, выступлении на чемпионате Европы, амбициях играть в Европе и кумирах детства.
По горячим следам решили начать с первого тура элитного дивизиона чемпионата Украины, в котором Шахтер обыграл Ингулец.
- Как в целом оцените матч против Ингульца?
- Считаю, что сыграли неплохо за исключением последних десяти минут, которые немного нервозно провели. Должны были решить игру раньше, реализовать несколько моментов, которые у нас были, и спокойно доигрывать.
Забей мы три... Дали шанс сопернику, пропустили гол, они этого ждали, почувствовали уверенность и побежали вперед, а мы наоборот.
- В этом матче Шахтер выполнил 908 передач — это лучший показатель за последние шесть лет. Как считаете, удастся ли команде соответствовать этому показателю в матчах с более сильными соперниками?
- Одно дело — говорить, другое делать. Мы всегда хотим играть в такой футбол, а получится или нет — мы уже сможем увидеть и проверить в матчах с теми соперниками, но надеемся, что будет получаться.
- Как считаете, команда успела должным образом подготовиться к сезону, учитывая, что в полном составе вы собрались всего 7 июля?
- Думаю, да. Такой режим мы выбрали, от этого никуда не денешься. Нам дали несколько выходных, мы отдохнули. Уже готовимся к чемпионату и еврокубкам.
- Давайте ненадолго перейдем к сборной. Против какого футболиста на Евро было сложнее всего защищаться?
- Сложно так сказать. В сборной мы не играем индивидуально. Есть линия обороны, мы не играем в привязке к конкретному футболисту. Индивидуальной опеки нет. Там было много игроков топ-класса. Сложно одного выбрать — это Евро, лучшие команды, лучшие игроки своих сборных.
- Пробежимся по статистике на Евро. Знаете, сколько фолов вы совершили за пять матчей чемпионата Европы?
- Пять.
Николай Матвиенко совершил четыре фола.
- Каков ваш процент точных передач на Евро?
- Где-то 92-93%.
Точность передач Николая Матвиенко — 92%.
- По какому показателю вы входите в ТОП-3 игрока Евро?
- Думаю, подборы.
Николай Матвиенко — третий по количеству перехватов. У украинца их 44. У Аканжи и Жоржиньо по 46.
- С Ильей Забарным вы выглядите отличной парой защитников для сборной на следующие 7-10 лет. Как вам играть с ним в паре?
- У нас в сборной квалифицированные тренера, все доступно объясняют. Нет проблем выступать ни с одним футболистом. Любого кого поставь, он будет прекрасно понимать позицию и будет все выполнять. Не думаю, что будут с кем-то проблемы. Также с Ильей. Он — умный парень, которого ждет большое будущее.
- Как влияет на распределение ролей то, что ты старше Забарного, хотя обычно был игроком, который моложе в паре защитников?
- Все мы выходим на поле, все мы равны. Я могу подсказать, он может подсказать. Не должно быть так, что он должен молчать, а я говорить. Оба должны подсказывать — от этого выиграет вся команда.
- Вы не очень высокий, как для центрального защитника. Часто бывают моменты, когда вам не хватает роста? Хотели бы быть на несколько сантиметров выше?
- Не сильно об этом задумывался. Думаю, пару сантиметров выше — не было бы хуже точно. Хотя... Я доволен тем, что есть.
- После матчей с Австрией сборную Украины очень сильно критиковали. Как справились с таким давлением?
- Привыкли уже. Сами понимали, что сами себя загнали. И когда нам дали шанс против шведов, уже знали, что должны им воспользоваться, потому что тогда бы нас точно не простили.
– А вообще вы смотришь еженедельные футбольные передачи? Обращаете внимание на слова экспертов в студиях?
- Нет, не смотрю.
- Вам лично писали фанаты? Отвечали в директе, например?
- Не отвечаю. Удаляю сразу. Даже не просматриваю.
- Что стало главной причиной поражения от Англии?
- Индивидуальные ошибки в конкретных моментах конкретных футболистов, включая меня.
- Андрей Шевченко во время Евро несколько раз пенял на физическую форму. Как в этом плане было вам? И действительно была эта проблема в матче с Австрией?
- Если вспомнить именно тот матч, то почему-то была действительно сложная игра. Не знаю почему. Если Андрей Николаевич так говорит, значит оно так и было. Он тренер — ему, наверное, виднее.
- Могло ли повлиять на сборную то, что так долго длились сборы?
- Я не стану делать выводы — могло или нет. Я выполнял только то, что нам давали. Тренерский штаб должен был хорошо подготовиться. Он знал распорядок и план. Сложно назвать, что конкретно повлияло на то, что мы так слабо выглядели.
- Полтора месяца вне дома и без семьи — как вам лично далось это?
- Да, сложно было, потому что ты даже не можешь выйти на улицу пройтись, потому что был коронавирус. Все закрыто. В этом плане сложно было. Потренировался, пришел в комнату и отдыхаешь. Больше ничего.
- Четвертьфинал Евро – достижение?
- Да, но хотелось все равно лучше.
- На какой стадии хотели бы покинуть турнир, чтобы быть довольным?
Быть довольным?(Смеется). Я всегда недоволен. Быть довольным, это тогда как итальянцы.
- За кого болели в финале?
- За Италию.
- Какие первые впечатления от Роберто Де Дзерби и его штаба?
- Поприветствовали нас по приезду в гостиницу. Все веселые тренера, все хорошие люди. Нам сразу же начали объяснять новую тактику. Мы начали догонять материал, который прошли все остальные. Думаю, что мы практически все освоили, что и остальные.
- Был ли у вас личный разговор с Де Дзерби по приезду в расположение Шахтера?
- Конкретно по приезду не было, но он всегда может подойти пообщаться, индивидуально, для него нет в этом проблемы.
- Расскажите о тренировках. Много ли новшеств с приходом тренерского штаба Де Дзерби?
- Есть моменты, которые поменяли и довольно интересные. Всего говорить не буду. Одно дело говорить — другое делать. Вы сами будете видеть как Шахтер играет и уже оттуда строить выводы.
Много мы и так знали, плюс некоторые моменты, которые люди могут не увидеть по телевизору, но очень значительны для футболистов, для построения игры, но какие именно, я говорить не буду.
- Какие существенные отличия между Каштру и Де Дзерби?
- Каждый тренер по-своему разный. Не хотелось бы сравнивать, потому что можно кого-то обидеть. И тот, и тот — очень хороший тренер и человек.
- Как вам новички? Быстро влились в команду? Было посвящение?
- Посвящения не было. Думаю, что они стоят тех денег, которые за них заплатили. Все очень квалифицированные и очень хорошие футболисты. Быстро все схватывают. К тому же, Марлон и так все знает, что мы сейчас тренируем. Помогает, подсказывает всегда.
- Впереди матч со Львовом, после чего выезд на важнейший матч квалификации Лиги чемпионов против Генка. Что знаете о сопернике?
- Та пока ничего особо. Готовимся поочередно. Главная наша цель сейчас — чемпионат. После него уже будем готовиться к еврокубковому матчу.
- Как относитесь к тому, что с этого сезона было отменено правило выездного гола?
- Никак не отношусь. Отменили и отменили. Новые правила. Мир требует нововведений каких-то. Если так сделали, значит так, наверное, лучше будет.
- В разное время были слухи об интересе к вам со стороны Арсенала, Манчестер Сити, Вест Хэма и Лидса? Были ли реальные переговоры?
- Я лично ни с кем не контактирую. Если хотите узнать, то можете спросить у моего агента.
- Он вам ничего не говорил об интересе других клубов?
- Может и говорил, может и нет (смеется). Такую информацию я не распространяю.
- Знаете сколько стоите на Transfermarkt? Как думаете, справедливо?
- 11 миллионов евро по-моему было. Я не знаю, все относительно. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Если 11 никто не заплатит, то значит не стоит. Если заплатят, то стоит. Тут все просто.
- В свои 25 лет вы поиграли против многих звезд мирового футбола. Против кого действовать было труднее всего? Кто запомнился чем-то особенным?
- Если брать прям уникального, то это Мбаппе. Это талант — быстрый, техничный, умный, все правильно делает. Очень тяжело было против него.
- А из украинских футболистов?
- Хорошие футболисты в Украине тоже есть. Выделять из наших никого не буду, чтобы не обидеть.
- Что стало бы вершиной ваших футбольных достижений?
- Один из четырех самых важных кубков — Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы. Это уже топ.
- Кто был вашим кумиром детства?
- В детстве у меня брат болел за Челси. Я был полузащитником и мне нравился Фрэнк Лампард... и Джон Терри.
- Кто привил вам любовь к футболу?
- И отец играл в футбол, и брат играл в футбол. Брат больше привил любовь к своему любимому клубу.
- Поддерживаете Челси и сейчас?
- Я сейчас болею за Шахтер, а смотрю матчи, которые считаю интересными и на которые есть время.
- Назовите партнера по защите вашей мечты.
- Не знаю даже. Наверное, Серхио Рамос.
- Кем бы стал Матвиенко, если бы не футбол?
- Хирургом.
- Учились этому или была какая-то расположенность?
- В детстве хотел, если бы не был футболистом, то учился бы. Такая профессия требует большого времени. Между футболом и хирургией пришлось бы выбирать что-то одно.
– Каким видите себя через пять лет?
- Не знаю... Думаю, удовлетворенным от того, что я сделал все правильно.
Также мы предложили читателям Football.ua оставить вопрос Николаю Матвиенко под одной из новостей. Мы задали некоторые из них украинскому защитнику, а еще несколько попали в блиц.
Вопросы болельщиков:
- За какими клубами следите вне Украины? Какой больше всего импонирует по стилю игры?
- Сложно сказать. Я прям сильно ни за кем не слежу, кроме клубов, где выступают украинцы. Я смотрю все возможные интересные матчи, которые показывают по телевизору. Манчестер Сити часто очень смотрю и Аталанту по возможности, когда удается, потому что часто играем в одно время.
- Насколько довольны своим развитием карьеры и местом в Шахтере. Хотели бы последовать примеру "экс-горняков" Зинченко, Малиновского, Коваленко и попробовать свои силы в ТОП-5 лигах?
- Сложный вопрос. Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но Шахтер — тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в Шахтере. Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет.
- Назовите главные характеристики современного топ-защитника и 20-30 лет назад, в чем разница?
- Футбол меняется. Я не видел защитников 30 лет назад, не знаю какие должны быть характеристики.
Блиц
- Левый фланг обороны или центр обороны?
- Центр.
- Реал или Барселона
- Оба клуба.
- Форма Шахтера: оранжевая или черная?
- Оранжево-черная.
- Вынести мяч с линии или забить ударом через себя?
- Вынести мяч с линии. Забивать у нас есть кому.
- Стать легендой Шахтера или выиграть все возможные трофеи на лавочке топ-клуба?
- Сидеть точно не собираюсь. Первое.
- Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити?
- Сити.
- Книга или фильм?
- И то, и то. Можно совмещать.
- Ворскла или Карпаты?
- Провокационный вопрос (смеется). У меня и с тем, и с тем клубом хорошие воспоминания.
- Луческу или Фонсека?
- Это тоже сложный вопрос. Нет прям такого очевидного выбора. Все зависит от многих факторов.
- ПЕС или ФИФА.
- Я не играю. В ФИФУ знаю все играют, поэтому ФИФА.