Украина

Football.ua пообщался с защитником Шахтера и сборной Украины Николаем Матвиенко.

Николай Матвиенко за последние годы успел стать одним из ведущих футболистов донецкого Шахтера и привлекает интерес европейских клубов.

Кроме того, защитник остается одним из лидеров национальной сборной Украины. Football.ua пообщался с Николаем Матвиенко о старте сезона, выступлении на чемпионате Европы, амбициях играть в Европе и кумирах детства.

По горячим следам решили начать с первого тура элитного дивизиона чемпионата Украины, в котором Шахтер обыграл Ингулец.

- Как в целом оцените матч против Ингульца?

- Считаю, что сыграли неплохо за исключением последних десяти минут, которые немного нервозно провели. Должны были решить игру раньше, реализовать несколько моментов, которые у нас были, и спокойно доигрывать.

Забей мы три... Дали шанс сопернику, пропустили гол, они этого ждали, почувствовали уверенность и побежали вперед, а мы наоборот.

- В этом матче Шахтер выполнил 908 передач — это лучший показатель за последние шесть лет. Как считаете, удастся ли команде соответствовать этому показателю в матчах с более сильными соперниками?

- Одно дело — говорить, другое делать. Мы всегда хотим играть в такой футбол, а получится или нет — мы уже сможем увидеть и проверить в матчах с теми соперниками, но надеемся, что будет получаться.

- Как считаете, команда успела должным образом подготовиться к сезону, учитывая, что в полном составе вы собрались всего 7 июля?

- Думаю, да. Такой режим мы выбрали, от этого никуда не денешься. Нам дали несколько выходных, мы отдохнули. Уже готовимся к чемпионату и еврокубкам.

- Давайте ненадолго перейдем к сборной. Против какого футболиста на Евро было сложнее всего защищаться?

- Сложно так сказать. В сборной мы не играем индивидуально. Есть линия обороны, мы не играем в привязке к конкретному футболисту. Индивидуальной опеки нет. Там было много игроков топ-класса. Сложно одного выбрать — это Евро, лучшие команды, лучшие игроки своих сборных.

- Пробежимся по статистике на Евро. Знаете, сколько фолов вы совершили за пять матчей чемпионата Европы?

- Пять.

Николай Матвиенко совершил четыре фола.

- Каков ваш процент точных передач на Евро?

- Где-то 92-93%.

Точность передач Николая Матвиенко — 92%.

- По какому показателю вы входите в ТОП-3 игрока Евро?

- Думаю, подборы.

Николай Матвиенко — третий по количеству перехватов. У украинца их 44. У Аканжи и Жоржиньо по 46.

- С Ильей Забарным вы выглядите отличной парой защитников для сборной на следующие 7-10 лет. Как вам играть с ним в паре?

- У нас в сборной квалифицированные тренера, все доступно объясняют. Нет проблем выступать ни с одним футболистом. Любого кого поставь, он будет прекрасно понимать позицию и будет все выполнять. Не думаю, что будут с кем-то проблемы. Также с Ильей. Он — умный парень, которого ждет большое будущее.

- Как влияет на распределение ролей то, что ты старше Забарного, хотя обычно был игроком, который моложе в паре защитников?

- Все мы выходим на поле, все мы равны. Я могу подсказать, он может подсказать. Не должно быть так, что он должен молчать, а я говорить. Оба должны подсказывать — от этого выиграет вся команда.

- Вы не очень высокий, как для центрального защитника. Часто бывают моменты, когда вам не хватает роста? Хотели бы быть на несколько сантиметров выше?

- Не сильно об этом задумывался. Думаю, пару сантиметров выше — не было бы хуже точно. Хотя... Я доволен тем, что есть.

- После матчей с Австрией сборную Украины очень сильно критиковали. Как справились с таким давлением?

- Привыкли уже. Сами понимали, что сами себя загнали. И когда нам дали шанс против шведов, уже знали, что должны им воспользоваться, потому что тогда бы нас точно не простили.

– А вообще вы смотришь еженедельные футбольные передачи? Обращаете внимание на слова экспертов в студиях?

- Нет, не смотрю.

- Вам лично писали фанаты? Отвечали в директе, например?

- Не отвечаю. Удаляю сразу. Даже не просматриваю.

- Что стало главной причиной поражения от Англии?

- Индивидуальные ошибки в конкретных моментах конкретных футболистов, включая меня.

- Андрей Шевченко во время Евро несколько раз пенял на физическую форму. Как в этом плане было вам? И действительно была эта проблема в матче с Австрией?

- Если вспомнить именно тот матч, то почему-то была действительно сложная игра. Не знаю почему. Если Андрей Николаевич так говорит, значит оно так и было. Он тренер — ему, наверное, виднее.

- Могло ли повлиять на сборную то, что так долго длились сборы?

- Я не стану делать выводы — могло или нет. Я выполнял только то, что нам давали. Тренерский штаб должен был хорошо подготовиться. Он знал распорядок и план. Сложно назвать, что конкретно повлияло на то, что мы так слабо выглядели.

- Полтора месяца вне дома и без семьи — как вам лично далось это?

- Да, сложно было, потому что ты даже не можешь выйти на улицу пройтись, потому что был коронавирус. Все закрыто. В этом плане сложно было. Потренировался, пришел в комнату и отдыхаешь. Больше ничего.

- Четвертьфинал Евро – достижение?

- Да, но хотелось все равно лучше.

- На какой стадии хотели бы покинуть турнир, чтобы быть довольным?

Быть довольным?(Смеется). Я всегда недоволен. Быть довольным, это тогда как итальянцы.

- За кого болели в финале?

- За Италию.

- Какие первые впечатления от Роберто Де Дзерби и его штаба?

- Поприветствовали нас по приезду в гостиницу. Все веселые тренера, все хорошие люди. Нам сразу же начали объяснять новую тактику. Мы начали догонять материал, который прошли все остальные. Думаю, что мы практически все освоили, что и остальные.

- Был ли у вас личный разговор с Де Дзерби по приезду в расположение Шахтера?

- Конкретно по приезду не было, но он всегда может подойти пообщаться, индивидуально, для него нет в этом проблемы.

- Расскажите о тренировках. Много ли новшеств с приходом тренерского штаба Де Дзерби?

- Есть моменты, которые поменяли и довольно интересные. Всего говорить не буду. Одно дело говорить — другое делать. Вы сами будете видеть как Шахтер играет и уже оттуда строить выводы.

Много мы и так знали, плюс некоторые моменты, которые люди могут не увидеть по телевизору, но очень значительны для футболистов, для построения игры, но какие именно, я говорить не буду.

- Какие существенные отличия между Каштру и Де Дзерби?

- Каждый тренер по-своему разный. Не хотелось бы сравнивать, потому что можно кого-то обидеть. И тот, и тот — очень хороший тренер и человек.

- Как вам новички? Быстро влились в команду? Было посвящение?

- Посвящения не было. Думаю, что они стоят тех денег, которые за них заплатили. Все очень квалифицированные и очень хорошие футболисты. Быстро все схватывают. К тому же, Марлон и так все знает, что мы сейчас тренируем. Помогает, подсказывает всегда.

- Впереди матч со Львовом, после чего выезд на важнейший матч квалификации Лиги чемпионов против Генка. Что знаете о сопернике?

- Та пока ничего особо. Готовимся поочередно. Главная наша цель сейчас — чемпионат. После него уже будем готовиться к еврокубковому матчу.

- Как относитесь к тому, что с этого сезона было отменено правило выездного гола?

- Никак не отношусь. Отменили и отменили. Новые правила. Мир требует нововведений каких-то. Если так сделали, значит так, наверное, лучше будет.

- В разное время были слухи об интересе к вам со стороны Арсенала, Манчестер Сити, Вест Хэма и Лидса? Были ли реальные переговоры?

- Я лично ни с кем не контактирую. Если хотите узнать, то можете спросить у моего агента.

- Он вам ничего не говорил об интересе других клубов?

- Может и говорил, может и нет (смеется). Такую информацию я не распространяю.

- Знаете сколько стоите на Transfermarkt? Как думаете, справедливо?

- 11 миллионов евро по-моему было. Я не знаю, все относительно. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Если 11 никто не заплатит, то значит не стоит. Если заплатят, то стоит. Тут все просто.

- В свои 25 лет вы поиграли против многих звезд мирового футбола. Против кого действовать было труднее всего? Кто запомнился чем-то особенным?

- Если брать прям уникального, то это Мбаппе. Это талант — быстрый, техничный, умный, все правильно делает. Очень тяжело было против него.

- А из украинских футболистов?

- Хорошие футболисты в Украине тоже есть. Выделять из наших никого не буду, чтобы не обидеть.

- Что стало бы вершиной ваших футбольных достижений?

- Один из четырех самых важных кубков — Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы. Это уже топ.

- Кто был вашим кумиром детства?

- В детстве у меня брат болел за Челси. Я был полузащитником и мне нравился Фрэнк Лампард... и Джон Терри.

- Кто привил вам любовь к футболу?

- И отец играл в футбол, и брат играл в футбол. Брат больше привил любовь к своему любимому клубу.

- Поддерживаете Челси и сейчас?

- Я сейчас болею за Шахтер, а смотрю матчи, которые считаю интересными и на которые есть время.

- Назовите партнера по защите вашей мечты.

- Не знаю даже. Наверное, Серхио Рамос.

- Кем бы стал Матвиенко, если бы не футбол?

- Хирургом.

- Учились этому или была какая-то расположенность?

- В детстве хотел, если бы не был футболистом, то учился бы. Такая профессия требует большого времени. Между футболом и хирургией пришлось бы выбирать что-то одно.

– Каким видите себя через пять лет?

- Не знаю... Думаю, удовлетворенным от того, что я сделал все правильно.

Также мы предложили читателям Football.ua оставить вопрос Николаю Матвиенко под одной из новостей. Мы задали некоторые из них украинскому защитнику, а еще несколько попали в блиц.

Вопросы болельщиков:

- За какими клубами следите вне Украины? Какой больше всего импонирует по стилю игры?

- Сложно сказать. Я прям сильно ни за кем не слежу, кроме клубов, где выступают украинцы. Я смотрю все возможные интересные матчи, которые показывают по телевизору. Манчестер Сити часто очень смотрю и Аталанту по возможности, когда удается, потому что часто играем в одно время.

- Насколько довольны своим развитием карьеры и местом в Шахтере. Хотели бы последовать примеру "экс-горняков" Зинченко, Малиновского, Коваленко и попробовать свои силы в ТОП-5 лигах?

- Сложный вопрос. Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но Шахтер — тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в Шахтере. Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет.

- Назовите главные характеристики современного топ-защитника и 20-30 лет назад, в чем разница?

- Футбол меняется. Я не видел защитников 30 лет назад, не знаю какие должны быть характеристики.

Блиц

- Левый фланг обороны или центр обороны?

- Центр.

- Реал или Барселона

- Оба клуба.

- Форма Шахтера: оранжевая или черная?

- Оранжево-черная.

- Вынести мяч с линии или забить ударом через себя?

- Вынести мяч с линии. Забивать у нас есть кому.

- Стать легендой Шахтера или выиграть все возможные трофеи на лавочке топ-клуба?

- Сидеть точно не собираюсь. Первое.

- Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити?

- Сити.

- Книга или фильм?

- И то, и то. Можно совмещать.

- Ворскла или Карпаты?

- Провокационный вопрос (смеется). У меня и с тем, и с тем клубом хорошие воспоминания.

- Луческу или Фонсека?

- Это тоже сложный вопрос. Нет прям такого очевидного выбора. Все зависит от многих факторов.

- ПЕС или ФИФА.

- Я не играю. В ФИФУ знаю все играют, поэтому ФИФА.