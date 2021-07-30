Украина

Украинский защитник может перебраться в АПЛ.

Николай Матвиенко уже не первый сезон привлекает интерес обширного списка из клубов, которые выступают в АПЛ.

Как сообщает 90min, украинский защитник вновь заинтересовал Вест Хэм, который ищет усиление оборонительной линии.

В прошлом сезоне Николай Матвиенко провел 29 поединков за Шахтер, в которых отметился голом и тремя результативными передачами.

Напомним, что Матвиенко обсуждал с агентом переход в Тоттенхэм после матча с Динамо.

Также интерес к украинскому защитнику приписывали со стороны Арсенала, Манчестер Сити и Лидс Юнайтед.