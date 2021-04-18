Украина

Украинский защитник может перебраться в чемпионат Англии.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко уже в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как стало известно Football.ua, украинский футболист после поединка против Динамо Киев общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой относительно перехода в Тоттенхэм.

В клиентскую базу этого агента входят довольно именитые футболисты, в числе которых Сон Хын Мин, Деле Алли и Рафаэль Варан.

Николай Матвиенко в этом сезоне провел 27 поединков на клубном уровне, отметившись голом и тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее украинский защитник попал в список интересов Ливерпуля.