Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Шахтер в рамках второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины на выезде сыграет против ПФК Львов.

Львов — Шахтер

Пятница, 30 июля, 19:00. Арена Львов, Львов. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Львов подходит к поединку, находясь в середине турнирной таблицы после первого тура. В матче против Мариуполя львовская команда добилась ничейного результата со счетом 1:1, показав характер после пропущенного гола. Делать оценку какого-либо игрового рисунка по первой встрече довольно сложно, но команда выглядела целостной, что уже немаловажно.

Шахтер, в свою очередь, в игре против Ингульца пытался продемонстрировать наработки Роберто Де Дзерби. Тотальный контроль, огромное количество пасов, причем не поперек поля, и хорошая интенсивность. Все это было присуще "горнякам" в первом туре, но победил Шахтер со счетом 2:1, не избежав нервной концовки.

Безусловно, новые идеи в игре дончан были видны. К тому же, здорово проявили себя новички команды, но пока что все далеко от идеала. При всем уважении ко Львову — это соперник на пути набора оптимальной формы для успешного выступления в Лиге чемпионов. Львовяне же попытаются показать себя во всей красе на фоне грозного оппонента.

Отметим, что дополнительного шарма данному матчу добавляет последняя встреча команд в чемпионате Украины. Тогда Шахтер уступил со счетом 2:3 и, определенно, захочет вернуть должок сопернику. Хотя и не стоит забывать о том, что уже вскоре дончан ждет игра против Генка в Лиге чемпионов, а потому стоит экономить силы при возможности.

История встреч между командами насчитывает 13 поединков. Шахтер добился 11 побед при ничьей и поражении. К тому же, "горняки" имеют очень хорошую разницу голов — 34 забитых при всего лишь шести пропущенных.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Шахтер может добыть 620 победу в УПЛ.

"Горняки" могут сыграть 90 ничью на выезде в УПЛ.

Львов может 40 раз в чемпионатах сыграть вничью.

Шахтер с 21 февраля этого года обходится без ничьих в УПЛ 13 матчей подряд: 9 побед и 4 поражения.

Домашняя клубная рекордная голевая серия Львова продолжается в УПЛ 8 игр — 12 мячей.

Львов при Анатолии Бессмертном на своем поле еще не проигрывал в УПЛ — 7 игр: 4 победы и 3 ничьи.

50 матч в УПЛ может провести Додо (Шахтер).

15 гол в УПЛ может забить Сергей Политыло (Львов).