Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и донецкий Шахтер.

Второй тур украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние на Арене Львов между ПФК Львов и донецким Шахтером.

Анатолий Бессмертный, после ничейного исхода игры против Мариуполя (1:1), решил использовать в центре обороны Энеса Махмутовича, в то время как центр полузащиты освежился за счет выхода Сергея Политыло.

Со стороны Роберто Де Дзерби, на фоне победы над петровским Ингульцом (2:1), мы увидели появление в опорной зоне Маркоса Антонио, в то время как Тете сменил Педриньо на правом фланге атакующей группы полузащитников.

ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Брикнер — Шина, Политыло, Чиряк, Эрнест — Ныч.

Запасные: Ильющенков, Альваро, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Михоби.



Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Маркос Антонио, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Соломон — Траоре.