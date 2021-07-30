Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и донецкий Шахтер.
Маркос Антонио, фото ФК Шахтер Донецк
30 июля 2021, 18:12
Второй тур украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние на Арене Львов между ПФК Львов и донецким Шахтером.
Анатолий Бессмертный, после ничейного исхода игры против Мариуполя (1:1), решил использовать в центре обороны Энеса Махмутовича, в то время как центр полузащиты освежился за счет выхода Сергея Политыло.
Со стороны Роберто Де Дзерби, на фоне победы над петровским Ингульцом (2:1), мы увидели появление в опорной зоне Маркоса Антонио, в то время как Тете сменил Педриньо на правом фланге атакующей группы полузащитников.
ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Брикнер — Шина, Политыло, Чиряк, Эрнест — Ныч.
Запасные: Ильющенков, Альваро, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Михоби.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Майкон, Марлос, Мудрик, Педриньо, Дентиньо.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Маркос Антонио, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Соломон — Траоре.
Матч ПФК Львов — Шахтер начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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