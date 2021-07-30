Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке второго тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов предстояло встретиться с вице-чемпионом страны, донецким Шахтером.

Несмотря на то, что подопечные Роберто Де Дзерби считались явными фаворитами накануне противостояния, хозяевам до 73 минуты удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности.



Уже в заключительной фазе матча игрокам Шахтера удалось дожать соперника и забить три безответных мяча, тем самым записав на свой счет три очка.

Обзор матча:

ПФК Львов — Шахтер 0:3

Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4



ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец — Брикнер (Хамелюк, 83) — Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест — Ныч (Альваро, 67).



Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Исмаили, 64) — Маркос Антонио, Степаненко — Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон — Траоре (Дентиньо, 84).



Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько — Тете, Корниенко, Траоре.