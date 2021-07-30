Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Львов - Шахтер
30 июля 2021, 21:48
В поединке второго тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов предстояло встретиться с вице-чемпионом страны, донецким Шахтером.
Несмотря на то, что подопечные Роберто Де Дзерби считались явными фаворитами накануне противостояния, хозяевам до 73 минуты удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности.
Уже в заключительной фазе матча игрокам Шахтера удалось дожать соперника и забить три безответных мяча, тем самым записав на свой счет три очка.
Обзор матча:
ПФК Львов — Шахтер 0:3
Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4
ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец — Брикнер (Хамелюк, 83) — Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест — Ныч (Альваро, 67).
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Исмаили, 64) — Маркос Антонио, Степаненко — Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон — Траоре (Дентиньо, 84).
Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько — Тете, Корниенко, Траоре.