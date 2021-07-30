Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Во втором круге украинской Премьер-лиги коваливский Колос встретился с харьковским Металлистом 1925, для которого этот матч стал лишь вторым в элите украинского футбола после ранее добытой победы над Рухом

Встреча выдалась малорезультативной, а мяч в сетке ворот мы увидели только на 72-й минуте, который и стал определяющим и победным для Колоса.

Автор гола и главный герой встречи — Денис Костышин, благодаря которому в активе коваливцев теперь имеется четыре очка после двух туров.

Обзор матча:

Колос — Металлист 1925 1:0

Гол: Костышин, 72



Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Петров, Сакив — Милько, Богданов (Задоя, 81) — Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Кариока, 64), Костышин (Данфа, 81) — Лысенко (Ситчинава, 71).



Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк (Ермаков, 90), Габелок, Крыськив — Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78).



Предупреждения: Костышин, Диего Кариока, Данфа, Ситчинава — Ткачук.