Украина

Наставник "горняков" не знает, разрешено ли Мариуполю задействовать арендованных игроков Шахтера в очной встрече.

Во втором туре украинской Премьер-лиги Шахтер одержал разгромную победу над ПФК Львов в заключительном отрезке матча.

После поединка главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби посетил пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

Один из таковых касался темы арендованных Мариуполем многих игроков Шахтера: как итальянец относится к запрету "горняков" по отношению к "азовцам" задействовать таких футболистов в очных матчах?

"Я, честно говоря, не знаю этой ситуации. Шахтер – очень серьезный клуб, знаменитый в Европе, которым Украина должна гордиться. У нас сильная команда, и я думаю, что мы можем победить и если за Мариуполь будут играть арендованные у нас футболисты.

Но я еще не обсуждал с администрацией эту тему. Я недавно приехал сюда и, конечно, не могу знать всего. Быть тренером сложно, и моя концентрация именно на этом. Когда узнаю эти вещи более детально, без проблем дам вам ответ", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, свой следующий матч Шахтера проведет против Генка в рамках квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоится в Бельгии, третьего августа, в 21:00 по киевскому времени.