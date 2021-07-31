Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и Александрия.

Субботняя программа второго тура украинской Премьер-лиги начнется поединком на ужгородском Авангарде, где закарпатский Минай будет принимать Александрию.

Команда Василия Кобина пропускала матч первого тура против киевского Динамо, поэтому фактически впервые выйдет на поле в официальном поединке в новом сезоне. Отмечаем появление в стартовом составе команды на острие атаки Евгения Селезнева.

Юрий Гура, в свою очередь, на фоне победы в прошлом туре над луганской Зарей (1:0), сделал всего одну замену в составе своей команды — на парвом фланге атаки расположится Дмитрий Шастал.

Минай: Кучер — Петрусенко, Лиховидько, Векляк — Хахлев, Горин, Кулиев, Багайоко — Кныш, Селезнев, Билоног.

Запасные: Кемкин, Семенко, Коваленко, Матич, Ахмедзаде, Байдал, Месхи, Вишневский, Гончар.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Демченко, Ковалец — Шастал, Устименко, Третьяков.