Украина

Кипер высказался о работе румынского тренера в киевском клубе.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов заявил, что не понимает решения Мирчи Луческу встать у руля киевского Динамо.

"Мирча очень много дал мне, столько по выигрывал, я радовался и ругался с ним. Я уважаю его как тренера, но до сих пор не могу понять его поступка.

Сделать выбор в пользу конкурента — я не понимаю этого", — сказал Пятов в интервью BurBuzz.

Напомним, Луческу принял Динамо летом минувшего года и в первый сезон выиграл УПЛ с киевским клубом.

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