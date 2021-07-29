Украина

Донецкий клуб отдал дань уважения своему экс-наставнику.

Ни для кого из украинских болельщиков не является секретом тот факт, что с момента прихода на пост главного тренера киевского Динамо опытного румынского специалиста Мирчи Луческу, его отношения с фанатскими группами "бело-синих", а также представителями экс-коллектива наставника — донецкого Шахтера, который является главным оппонентом "бело-синих" на внутренней арене, ухудшились.

Однако, этот факт совершенно не помешал "оранжево-черным" поздравить своего бывшего главного тренера с его 76-м днем рождения, который празднуется 29 июля.

"ФК Шахтер поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения!

Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!", — гласит публикация на официальных медиа-ресурсах донецкого клуба.

Примечательно, что "новых побед" Шахтер не стал желать своему экс-наставнику.

В тоже самое время, сам Луческу на данный момент скорее вовлечен в процесс формирования состава киевлян перед стартовым для них матчем нового сезона украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса, который состоится 1 августа, в 19:30 по киевскому времени.

К слову, Динамо накануне заключило контракт с Владиславом Кулачем, отдало в очередную аренду Владислава Дубинчака, а также продолжает вести переговоры о продаже Владислава Супряги.