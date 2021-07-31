Украина

Кипер оценил уровень профессионализма бывшего коуча.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал свои взаимоотношения с бывшим тренером клуба Луишем Каштру.

"Каштру – очень хороший человек, добрый. Может поговорить с игроками на философские темы. Но с точки зрения профессионального подхода к команде у меня было какое-то недовольство.

Были проблемы в плане непонимания игры. Команда не знала, как дальше играть. Нас тоже изучают и мы должны постоянно совершенствовать свою игру. А мы держали мяч ради держания и создавали 1-2 момента за матч".

"Я сказал Каштру: "Встаньте и скажите, что Пятов, ну как ты ловишь? Ты меня не устраиваешь". На это можно обижаться, но я бы воспринял это правильно и начал бы грызть землю. Играю я или нет – не важно, зато я знаю, что дело во мне.

Никто же не собирается играть за былые заслуги. Или тот же Тайсон. Выскажите ему претензии в лицо. Ты не бегаешь, давай бегай. Один на один скажите или при всей команде. Нужно требовать с игрока", — сказал Пятов в интервью BurBuzz.