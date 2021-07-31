Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай, который заменил в "элите" снявшийся с соревнования донецкий Олимпик, одержал минимальную победу над Александрией.

Исход данного противостояния определил единственный гол Вишневского, который пришелся на последние минуты перед финальным свистком.

Обзор матча:

Минай — Александрия 1:0

Гол: Вишневский, 89.



Минай: Кучер — Багайоко, Лиховидько, Векляк, Горин, Кныш (Гончар, 58) — Кулиев, Петрусенко, Хахлев (Месхи, 70) — Селезнев (Ахмедзаде, 69), Билоног (Вишневский, 78).



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Дрышлюк, 64), Демченко, Ковалец (Новиков, 84) — Шастал (Одарюк, 46), Устименко (Спинелли, 46), Третьяков (Кожушко, 71).



Предупреждения: Петрусенко, Селезнев, Багайоко — Шастал, Третьяков, Бабогло, Одарюк.