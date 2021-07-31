Украина

Специалист оценил выступления возрастного форварда.

Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал выступления Евгения Селезнева в матче второго тура УПЛ против Александрии (1:0).

"Как оценю игру Селезнева? Он — бог футбола. Не могу сравнивать его с Артемом Милевским. Это разные игроки", — сказал Кобин.

Напомним, Селезнев пополнил ряды Миная в летнее межсезонье, перейдя в луб из Колоса на правах свободного агента.

В поединке против Александрии Селезнев сыграл 70 минут, после чего его сменил Ахмедзаде.

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