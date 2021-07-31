Украина

Специалист оценил матч против Днепра-1.

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз прокомментировал поражение от Днепра-1 в рамках второго тура УПЛ (0:3).

"Сложно комментировать. Сегодня игроки не показали то, что могут. При игре в обороне не было организации, плюс не было контроля мяча. Есть проблемы.

Женя Мартыненко травмирован, Илья Путря тоже. Игроков в центр обороны почти нет, пытаемся выжать то, что есть.

Ребята у нас перспективные, нужно дать время. Но времени нет, нужен результат. В спешке собираем команду".

"Хочется, чтобы молодые ребята быстрее прогрессировали. Отношения с фанами? Конечно, это лично меня нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Но нам нужно показать, что мы будем с честью защищать Черноморец.

Мы не пришли отбыть время. Но есть такие условия. Это мнение болельщиков. нужно прислушаться", — сказал Мороз.

Видео голов и обзор матча Черноморец — Днепр-1 можно смотреть на Football.ua.