Украина

Хавбек Днепра-1 высказался о победе над Черноморцем в матче УПЛ.

В поединке второго тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец потерпел разгромное поражение от Днепра-1 со счетом 0:3.

Полузащитник днепровской команды Александр Пихаленок, ставший автором одного из мячей в ворота Черноморца (дебютного для себя в футболке Днепра-1), поделился эмоциями от минувшего противостояния.

"Чувствую себя прекрасно, ведь мы взяли три очка. Это является самым главным. Теперь будем готовиться к следующей игре против Мариуполя".

"После длительного перерыва мне было трудновато, но спустя 10-15 минут нормально разбегался. В конце несколько подсел, потому что немного еще тренируюсь в общей группе. Но это не является критическим. Буду набирать форму с помощью тренировок и матчей".

"Мой гол? Спасибо Марио Чуже, что увидел зону. Я открылся, ускорился и забил. Это мой первый гол в команде, чему я очень рад".

"Лучший гол в ворота Черноморца? Конечно, тот, что забил Володя Адамюк. Теперь у него будет прозвище Володя-бисиклета. Роскошный гол забил — он может претендовать на звание лучшего в сезоне", — приводит слова Пихаленка официальный сайт Днепра-1.

Смотреть видео гола и обзор матча Черноморец — Днепр-1 вы можете на Football.ua.