Украина

Специалист высказался о победе над Черноморцем в УПЛ.

В поединке второго тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец потерпел разгромное поражение от Днепра-1 со счетом 0:3.

Ассистент главного арбитра днепровской команды Юрий Беньо, посетивший послематчевую пресс-конференцию ввиду дисквалификации Игора Йовичевича, поделился эмоциями от минувшего противостояния.

"Со стороны могло показаться, что игра была простой, хотя на самом деле так не было. Все, что запланировал тренерский штаб, игроки воплотили на поле. Единственное, не хватало реализации, когда на первых минутах создавали много моментов. Было заметно, что парни очень торопились из-за большого желания забить первый гол".

"Можно было спокойнее сыграть в последней стадии – тогда было бы легче вести игру. А когда много создаешь и не забиваешь, всегда ждешь, что соперник может наказать. Тем более, что у них было много стандартов. Может, большой опасности и не было, но хотелось держать игру постоянно под контролем. Еще раз скажу, что все запланированное удалось, поэтому респект команде".

"Когда вернется Лучкевич? Врачи говорят, что его травма требует недели восстановления. Посмотрим, сможет ли он готовиться на матч с Мариуполем. Желание у него есть, он парень боевитый", — приводит слова Беньо официальный сайт Днепра-1.

Смотреть видео гола и обзор матча Черноморец — Днепр-1 вы можете на Football.ua.