Украина

Football.ua детально разобрал поединок вице-чемпионов Украины образца второго тура нового сезона.

В рамках второго тура УПЛ Шахтер Роберто Де Дзерби во Львове сыграл с одноименной командой Анатолия Бессмертного. Не смотря на победу с крупным счетом, игра для "оранжево-черных" сложилась весьма непросто. Львов сумел оказать достойное сопротивление и по большому счету, судьба противостояния решилась в его финальном отрезке. По сути, решающую роль сыграла существенная разница в качестве скамеек запасных. Постараемся разобраться с основными тактическими нюансами матча.

Базовыми схемами обеих команды были 4-2-3-1. При переходе в позиционную оборону коллективы перестраивались на структуру 4-4-2 (4-4-1-1). Пару форварду составляла условная десятка — Алан Патрик и Политыло соответственно, а вингеры садились в одну линию к центральным полузащитникам.

ПФК Львов — Шахтер — 0:3 (0:0)

Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+4

ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец — Брикнер (Хамелюк, 83) — Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Чиряк, Эрнест — Ныч (Альваро, 67).

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Исмаили, 64) — Маркос Антонио (Майкон, 73), Степаненко — Тете (Марлос, 65), Алан Патрик (Педриньо, 72), Соломон — Траоре (Дентиньо, 84).

Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько — Тете, Корниенко, Траоре.

Удары — 6:13

Владение — 35%:65%

Фолы — 11:8

Обе команды не имели серьезных кадровых проблем. У Львова в состав вернулись игроки, которые отбыли карантин. У Шахтера, в сравнении с матчем первого тура в старте было произведено две замены. Вместо Майкона вышел Маркос Антонио, а на позиции Педриньо на этот раз сыграл Тете.

Стартовый отрезок матча прошел под знаком высокого и достаточно интенсивного прессинга со стороны хозяев поля. Проактивные методы обороны позволили Львову создать первый острый момент в матче. Шахтер едва разыграл мяч с центра поля, как Эрнест обокрал Додо уже после второй передачи "горняков" в матче"! Ганский легионер Львова быстро продвинул мяч в финальную треть поля и в динамике нанес удар в нижний угол ворот Трубина. Шахтеру повезло, что Эрнест не попал в створ.

После первого тура УПЛ мы отмечали несколько оригинальных и достаточно ассиметричных вариантов розыгрыша мяча от команды Де Дзерби. Шахтер начал матч с фазовой структуры 2-3-2-3 или 2-3-4-1. Отличия могут носить лишь формальный характер и заключаются в позициях футболистов, отвечающих за фланги. В данном случае — это Корниенко (слева) и Тете (на правой бровке, за кадром).

Очевидно, что Львов тщательно готовился к подобным розыгрышам Шахтера. Команда Бессмертного далеко не всегда включала прессинг, но на старте обоих таймов давление по триггеру работало эффективно. Обратите внимание, что Шина и Чиряк "держат в тени" Патрика и Соломона и вообще они контролируют векторы возможных продвигающих передач через центральную зону. В этот момент четверка игроков Львова активно включается в прессинг.

В этом эпизоде Шахтер практически не имел численного преимущества в зоне мяча и перспективных вариантов в зоне взаимодействий. Даже, в нижнем блоке футболисты Львова интенсивно выдавливали мяч из вертикальных зон. Шахтер относительно медленно вел позиционное наступление. В сравнении с игрой первого тура, временами "горняки" передерживали мяч. Было заметно, как гости, под давлением испытывали дефицит времени и не всегда успевали оценить обстановку в зоне взаимодействий. Это приводило к частым потерям мяча или слепым передачам в борьбу.

Шахтер также высоко встречал соперника, не позволяя оппонентам иметь комфортные условия в первой фазе развития позиционных атак.

Траоре и Алан Патрик играли по центрбекам, а Соломон и Тете с зазором контролировали фланговых защитников. Когда мяч оказывался у фулбека, вингер Шахтера сразу активировал коллективное давление. Маркос Антонио из глубины атаковал Чиряка.

При переходе на структуру с двумя ромбами Шахтер имел больше времени и пространства для розыгрыша мяча. Если хавбеки Львова поднимались высоко для участия в прессинге, то автоматически это создавало векторы для продвижения мяча в зону атакующей группы игроков. К тому же 8 футболистов в центральной зоне и полупространствах, гарантировали свободу Корниенко и Тете. Соперник был вынужден держать узкий блок. Если Тете смещался в полуфланг, его позицию сразу занимал Додо.

"Горняки" контрпрессингом неплохо гасили потенциальные контратаки хозяев поля. Тем не менее, Львов в течение матча создал несколько достаточно опасных моментов. Еще одним показателем, хорошего изучения системы игры соперника, может служить то, насколько эффективно большую часть игрового времени хозяева действовали с Траоре.

В матче с Ингульцом форвард Шахтера играл очень важную роль при развитии позиционных атак команды Де Дзерби. Он часто открывался в недодачу и отыгрывался с партнерами. Это был действенный прием при продвижении мяча в финальную треть поля. При этом, как правило, сохранялась динамика, а его скидки часто осуществлялись на игроков, которые атаковали свободное пространство в полуфлангах, находясь в движении лицом к воротам соперника.

Львов был готов к подобному тактическом приему "горняков". Центральный защитник, часто это был Махмутович, всегда был наготове и до конца шел с Траоре.

Не смотря на преимущество Шахтера, нельзя сказать, что дончане имели большое количество голевых моментов. Львов сдерживал их атаки и при возможности "больно кусался". Решающим фактором в матче стали замены. Исмаили, Майкон, Педриньо и Марлос заметно освежили игру команды в атаке. По сути, Шахтер измотал соперника, а затем, освежив фланги и среднюю линию, Де Дзерби переломил ход игры. Это не говорит о его гениальности, скорее, это показатель качества скамейки команды. Бессмертный также отвечал заменами, но они, как минимум, не усилили игру Львова.

После матча главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби отметил ошибки своей команды в начале обоих таймов, а также высказался относительно ротации: "Мы тренировались очень хорошо. Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках, знали, что уже были сложные матчи, особенно с тем, чтобы забить первый гол. Считаю, в первом тайме мы играли хорошо и уже заслужили отличиться.

После матча с Ингульцом мы поменяли двоих игроков, но не потому, что Майкон и Педриньо плохо сыграли в первом туре. Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды. Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо, вышедшие во втором тайме Марлос, Исмаили и Дентиньо — тоже. Майкон — тот, кто делает конструкцию чуть более геометрической.

В составе Львова есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. В начале обоих таймов мы допускали ошибки, а в основном провели очень и очень хороший матч.

Подготовка ли это к Генку? Абсолютно нет. Мы — не чемпионы, чемпион — Динамо. Приехали сюда, чтобы играть со Львовом и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о Генке мы можем начать думать только сейчас".

В свою очередь, наставник Львова Анатолий Бессмертный, в целом остался доволен действиями своей команды в первые 70 минут матча, отметив, что судьбу матча решили замены Шахтера: "В любой игре первая задача — не пропустить. С этим мы справлялись. Немного не хватило выбежать в контратаки — защитники Шахтера хорошо перекрывали нам зоны.

Считаю, мы провели неплохой матч, до 70-й минуты и держались, и начали выбегать, предлагать контригру. В каких-то моментах чуть не хватило концентрации. Но ребята проделали большой объем работы, мне за них не стыдно. Я очень благодарен им за эту игру, но концовку мы немного смазали.

Бог нам давал шанс, и если бы Ренан решил тот эпизод, забил гол, нам было бы лучше и легче. Этот мяч нас окрылил бы. Так случилось: не забиваешь ты — забивают тебе. После игры мы обсуждали с командой, что замены Шахтера перевернули игру, а наши — немного не сработали".

У Львова, как и у Ингульца в первом туре, были шансы на более успешный результат в матче с Шахтером. Но, при этом, закономерность побед команды Де Дзерби не вызывает сомнений. В обоих матчах фавориты были значительно сильнее своих оппонентов. Тем не менее, Львов заслуживает хорошей оценки за проведенную игру.

Команда Бессмертного в очередной раз продемонстрировала свою конкурентоспособность. На мой взгляд, исходя из уровня игры, Львов не будет обременять себя борьбой за выживание в элитном дивизионе. Это крепкий середняк, который находится в процессе роста. Главное, чтобы штабу Бессмерного не мешали работать.

Интересно, что это было первое домашнее поражение "золотых львов" при нынешнем главном тренере. До этого, в рамках национального чемпионата, с учетом прошлого сезона, разумеется, Львов не уступал в семи домашних матчах подряд. И дело здесь не в благоприятном календаре. Команда Бессмертного переигрывала в Львове и Шахтер Луиша Каштру (3:2).

Львов 7 августа в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с Ворсклой. Шахтер свой следующий матч проведут уже в ближайший вторник. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "горняки" на выезде сыграют с бельгийским Генком. Исходя из первых двух матчей сезона, с большой долей вероятности можно спрогнозировать стартовый состав Шахтера на еврокубковый матч: Трубин —Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик, Соломон — Траоре.

Возвращение Исмаили в стартовый состав неизбежно. Как скоро оно состоится, вопрос функционального состояния игрока. Корниенко пока не дотягивает до уровня опытного бразильца. Педриньо и Майкон на данном этапе, также выглядят эффективнее Тете и Маркоса Антонио соответственно. Надеюсь, что ментальная и техническая скорость Майкона, Педриньо и Исмаили поспособствуют более высокой интенсивности действий и взаимодействий, как связок, так и команды в целом. Успешное выступление наших клубов в еврокубках сейчас, как никогда нужно всему украинскому футболу.