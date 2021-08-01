Капитан одесского Черноморца встал на защиту молодых футболистов клуба.
Сергей Кравченко. Фото ФК Черноморец
01 августа 2021, 15:36
Одесский Черноморец разгромно уступил СК Днепру-1 (0:3) в рамках матча второго тура УПЛ.
Опытный полузащитник одесситов подвел итоги поединка, рассказав причины столь неутешительных результатов.
"0:3 с хорошей командой — это все ясно, но начало сезона плохое. Опять же — молодая команда, но эти отмазки никому не нужны.
Моя задача — помочь молодым. Это их первые шаги в большом футболе. У нас 90 процентов — это молодежь. Не хочется оправдываться, но пока очень тяжело", — приводит слова Кравченко ТК Футбол 1/2/3.
Ранее о проигранном матче высказался наставник "моряков" Юрий Мороз, который посетовал на поведения фанатов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 — Черноморец.