Украина

Football.ua расскажет о специалистах, которые смогли бы сменить Шевченко в сборной.

Спустя пять лет у руля национальной сборной Украины Андрей Шевченко покидает свой пост. За эти годы было многое: сенсационные победы, неповторимые эмоции на Евро-2020, горечь поражений и многое другое. Но все же всему приходит свой конец.

Андрей Шевченко отработал свой контракт на твердую пятерку и не стал его продлевать. Вероятнее всего, коуч хочет попробовать себя в клубном футболе, тем более, что вариантов после удачного чемпионата Европы у него теперь будет предостаточно. Ну а руководителям УАФ предстоит сделать очень ответственный шаг. Им следует подобрать преемника Шевченко, который смог бы зарекомендовать себя не хуже.

Football.ua расскажет, кто из тренеров мог бы заменить Андрея Шевченко на посту менеджера сборной Украины.

Сергей Ребров

Слухи о назначении Сергея Реброва в сборную Украины ходили еще задолго до Евро, и уж тем более до решения Андрея Шевченко. Его контракт с венгерским Ференцварошем завершился летом, а дальше тишина. Некоторый период Сергей Ребров был без работы, взяв время на отдых с семьей и размышления о своем будущем.

Однако в начале июня появилась информация, что Ребров назначен новым тренером Аль-Айна из ОАЭ. Многих это назначение удивило, но как сказал сам Ребров, он не мог долго находиться без клуба. В одном из интервью Сергей дал понять, что пока работает Шевченко, нет смысла строить союз "Ребров — Сборная". "Вы можете себе представить, чтобы я так поступил и вонзил ему нож в спину?! Как я могу рассматриваться на его место, пока он там работает?".

Сейчас Ребров — наиболее вероятный вариант на вакантную должность, но откажется ли он от работы в Эмиратах?

Мирон Маркевич

"Я согласился работать в УАФ по одной причине – меня попросили, чтобы Шевченко продолжил работу. Это раз. Второе – мне сказали, что если у Шевченко не получится, то я буду главным тренером сборной. Ради этого я сидел и сижу", — говорил Маркевич летом 2019 года. У Шевченко получилось, но кандидатуру Маркевича не стоит отбрасывать. Во-первых, у тренера есть огромное желание вновь попробовать свои силы у руля национальной команды. Во-вторых, у него есть опыт, благодаря которому команда могла бы пробиться на предстоящий мундиаль.

Маркевич последние годы находился рядом с футболистами сборной, знает их до мелочей и видел, в какой футбол у них получается играть лучше всего. Если назначение Маркевича произойдет, то это мало кого удивит. Его первый приход выглядел очень многообещающим. Почему бы не попробовать вновь?

Роман Григорчук

После недолгого вояжа в Беларусь, украинский тренер Роман Григорчук вернулся на родину. О результатах работы не стоит говорить, ведь главная причина его ухода кроется не в них. "На протяжении последних трёх месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше", — признавался Григорчук. Контракт с ним расторгнут, а это значит, что предложения в Украине специалист готов рассматривать.

Но кто не мечтает работать со сборной своей страны? Тем более, что семья может быть всегда рядом с ним. Кандидатура Григорчука, уверены, будет рассматриваться в УАФ. Однако все зависит от самого специалиста.

Виктор Скрипник

Контракт Виктора Скрипника с Зарей заканчивается по окончанию сезона-2021/22. И наставник, по всей видимости, не спешит его продлевать, хотя предложение от руководства уже поступало. Скрипник, после возвращения из заграницы, заработал реноме топ-тренера по меркам украинского футбола. Более того, заняв с Зарей третье место в первом для себя сезоне, он стал лучшим тренером Премьер-лиги 2020 года, опередив наставника черниговской Десны Александра Рябоконя и главного тренера киевского Динамо Мирчу Луческу.

Готов ли Скрипник стать главным тренером сборной? Готов! Это тактически гибкий тренер, который умеет подстраивать свою команду под любой стиль игры. Но фактор "здесь и сейчас" может помешать специалисту. Ведь сборная должна приложить максимум усилий для того, чтобы пробиться на чемпионат мира-2022. Выполнимая задача для Скрипника? На этот вопрос знает ответ только лишь он сам. Ну и, конечно, вопрос к руководству Зари. Готовы ли они отпустить тренера?

А как считаете вы? Кто должен стать новым тренером сборной?