Десна в рамках поединка второго тура чемпионата Украины добилась непростой победы над Мариуполем в компенсированное время.

Азовцы открыли счет в середине второго тайма усилиями Кулакова в меньшинстве, но пропустили дважды.

Обзор матча:

Мариуполь — Десна 1:2
Голы: Кулаков, 65 — Будковский, 70, Безбородько, 90+2

Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Микицей, Горбунов — Чех — Топалов (Никитишин, 57), Мишнев (Мампасси. 73), Очеретько (Петерман, 57), Кащук — Кулаков (Хромей, 73).

Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селин, Картушов — Завийский, Арвеладзе (Домбровский, 72) — Калитвинцев, Тотовицкий (Волошин, 90+5), Гуцуляк — Будковский.

Предупреждения: Кащук, Чоботенко, Никитишин — Калитвинцев, Сафронов, Селин.

На 35-й минуте был удален Алексей Кащук (Мариуполь) (второе предупреждение). 