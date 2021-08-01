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Мариуполь - Десна, фото Мариуполь
01 августа 2021, 20:44
Десна в рамках поединка второго тура чемпионата Украины добилась непростой победы над Мариуполем в компенсированное время.
Азовцы открыли счет в середине второго тайма усилиями Кулакова в меньшинстве, но пропустили дважды.
Обзор матча:
Мариуполь — Десна 1:2
Голы: Кулаков, 65 — Будковский, 70, Безбородько, 90+2
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Микицей, Горбунов — Чех — Топалов (Никитишин, 57), Мишнев (Мампасси. 73), Очеретько (Петерман, 57), Кащук — Кулаков (Хромей, 73).
Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селин, Картушов — Завийский, Арвеладзе (Домбровский, 72) — Калитвинцев, Тотовицкий (Волошин, 90+5), Гуцуляк — Будковский.
Предупреждения: Кащук, Чоботенко, Никитишин — Калитвинцев, Сафронов, Селин.
На 35-й минуте был удален Алексей Кащук (Мариуполь) (второе предупреждение).