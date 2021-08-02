Украина

Главный тренер Вереса дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины начало сезон победой над Вересом.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды, отметив хорошую игру киевлян.

"Прежде всего, хочу поздравить Динамо с победой. Знаю, что Мирча Луческу немного приболел, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Об игре можно сказать, что она была закрыта после двух пропущенных до шестой минуты голов. Думаю, что мы начали игру очень плохо. Не хватало концентрации, проиграли борьбу после двух подач и позволили Динамо легко забить два мяча.

Конечно, потом пытались отыграться, но было очень трудно. Легко теряли мячи, тратили много сил из-за большого количества беговой работы. Есть над чем работать, потому что контроль мяча должен быть лучше.

Мы сегодня играли против чемпиона страны. Видим, к чему нужно стремиться. Уровень нашей команды и футболистов, конечно, гораздо ниже. Но мы не имеем права так легко пропускать мячи. Поэтому проведем анализ. Мы сегодня проиграли битву. Видим уровень чемпиона и уровень УПЛ. Нам нужно еще много над чем работать, но есть и очень хорошие моменты. Их надо улучшать, а ошибки, которых было немало, исправлять.

Динамо — сама по себе сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Мы же год назад играли во второй лиге. С тех пор остались практически те же футболисты. Конечно, класс игроков на поле сегодня был разный. Сегодня и киевляне показали хорошую игру, много комбинировали. Но хотелось бы, чтобы и мы лучше работали с мячом. У нас было много брака в элементарных ситуациях в центре поля, после чего приходилось тратить немало усилий, чтобы забрать мяч.

Конечно, киевское Динамо сейчас даже не на одну, а на три головы сильнее нас. Победа соперника заслуженная. На сегодняшний день мы находимся на разных планетах. Поэтому есть к чему стремиться", — приводит слова Вирта официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Вереса.