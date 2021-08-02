Украина

Наставник полтавчан рассказал о текущем настроении внутри команды.

Полтавская Ворскла в рамках второго тура украинской Премьер-лиги сумела на своем поле частично поднять настроение своим болельщикам на фоне вылета из еврокубков, обыграв львовский Рух со счетом 2:0, тем самым не пропустив впервые в новом сезоне.

Ворскла — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер хозяев Юрий Максимов акцентировал свое внимание на влиянии последствий поражения от финского КуПС в ответном матче квалификации к Лиге конференций УЕФА на отчетный поединок.

Если бы выиграли в четверг и прошли КуПС, то было бы легче играть. А так, мы в психологическом плане попали в яму, потому что можно проиграть, но не на 90+7-й или 90+5-й минуте. Отдали все силы, турнир такой… Считай, весь прошлый год играли, чтобы туда пробиться, и так нелепо получилось.

Что касается сегодняшней игры, мы выиграли, значит, все нормально. Каждый игрок выходил на поле с желанием победить, хотя психологическое состояние было тяжелым. Рух проиграл в стартовом матче чемпионата, поэтому ему тоже нужно было набирать очки.

Знаете, бывает так, что строишь игру, затем — забиваешь на выезде два гола, дома — тоже два гола, но потом пропускаешь столько же, если не больше. Надо было что-то менять, потому что дальше было просто невозможно. Выигрываешь по ходу каждой игры, но только забиваешь, как тут же пропускаешь.

Когда играем в три защитника, то при обороне их становится пять за счет фланговых игроков. С КуПС, вообще, выпустили шесть защитников, чтобы сохранить счет, но все равно проиграли. Тренер, который раньше играл в футбол, понимает, что если в первой игре пропустить на 90+7, а в ответной на 90+4-й, то уже трудно выбраться", — подытожил специалист.

В следующем туре полтавская Ворскла на своем поле сыграет против ПФК Львов.