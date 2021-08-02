Украина

Днепр-1 также может получить определенный процент с последующей перепродажи украинца.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик в ближайшее время может перебраться в турецкий чемпионат. Об этом сообщает SabahSpor.

По информации источника, в услугах 24-летнего украинца заинтересован Трабзонспор, который готов заплатить за 3-4 миллиона евро, включив при этом в сделку процент от следующей продажи футболиста в пользу Днепра-1.

Ранее сообщалось, что днепровский клуб хочет выручить с продажи Артема Довбика 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинский форвард провел за Днепр-1 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 1 результативную передачу.

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