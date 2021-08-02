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Football.ua анализирует первый поединок подопечных Мирчи Луческу в УПЛ-2021/22.

Действующий чемпион Украины свой первый официальный матч в сезоне 21/22 провел в рамках второго тура УПЛ. Киевское Динамо на НСК "Олимпийский" принимало новичка элитного дивизиона – ровенский Верес.

Два быстрых гола в исполнении хозяев поля, которые практически закрыли игру, позволяют провести параллели с шахматами, в которых мат в два хода (называется не иначе, как – "дурацким".

Базовые тактические схемы команд были весьма предсказуемыми. Динамо традиционно придерживалось структуры 4-2-3-1, а Верес был верен формации 4-4-2. Стартовый состав гостей также не удивил. С первых минут вышли все те же футболисты, которые начинали матч первого тура с Колосом. Кадровые решения Мирчи Луческу, которые в связи с простудой наблюдал за матчем с трибуны, напротив, по некоторым позициям были достаточно неожиданными. Легкость, с которой Динамо провело игру и не самый оптимальный вариант стартового состава, создали ощущение очередного спарринга киевлян.

На правом фланге одновременно сыграли Тымчик и Караваев. Пару центрбеков составили Попов и Сирота. В центре поля вместо Сидорчука сыграл Андриевский, а на острие атаки действовал Гармаш.

Говоря об эволюции матча, можно разделить его на три условных отрезка — с первой по шестую минуту, между вторым голом и перерывом и, собственно, весь второй тайм. Раз уж начали проводить параллели с шахматами, то, эти игровые стадии были своего рода – дебютом, миттельшпилем и эндшпилем. Как мы уже отметили, исход противостояния де-факто был оформлен в дебюте.

Динамо Киев — Верес – 4:0 (3:0)

Голы: Попов, 4 (Караваев), Гармаш, 6 (Тымчик), Тымчик, 42 (Андриевский), Цыганков, 86 (пен.).

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Попов (Забарный, 34), Сирота, Миколенко — Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко — Караваев (Цыганков, 46), Буяльский, Де Пена (Родригес, 46) — Гармаш (Кулач, 62).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко (Махнев, 62), Немчанинов — Е. Пасич (Дахновский, 46), Полюлях (Панасенко, 46) Кучеров, Г. Пасич — Гегедош (Гечев, 56), Сергийчук (Шестаков, 46).

Предупреждение: Немчанинов

xG –2,17:0,19

Удары (в створ) – 22(8):5(0)

Владение – 66%:34%

Динамо активно начало матч и, по сути, две подачи в штрафную с интервалом в пару минут завершились взятием ворот Когута. Заметно, что киевляне особое внимание в тренировочном процессе уделяют стандартным положениям, в частности – угловым. Команда Луческу варьирует разные варианты. После того, как одна из заготовок не сработала (прямая подача под удар с лета из-за штрафной) хозяева разыграли вариант с продлением Караваева. Комбинацию точным ударом головой завершил Попов.

Спустя две минуты Шапаренко длинной диагональю перевел мяч на правый фланг на Караваева, который своевременно отдал назад в полупространство на абсолютно свободного Тымчика. Правый фулбек технично закрутил мяч от ворот и Гармаш увеличил разрыв в счете.

Динамо имело слишком много свободного пространства по всему фронту во второй трети поля и на флангах в финальной трети. Именно отсутствие прессинга со стороны гостей, направило ход матча в выгодное для киевлян русло. Одному Геннадию Пасичу было очень трудно помешать Караваеву и Тымчику.

Вересу непросто было начинать позиционные атаки. Атакующая группа игроков Динамо провоцировало продвижение мяча на фланг, и активировала прессинг. Гармаш и Буяльский осуществляли давление на Гончаренко и Мирошника соответственно, Караваев и Де Пена с зазором держали Немчанинова и Солдата. Андриевский и Шапаренко накрывали центральных полузащитников гостей.

Проактивные методы обороны не входили в игровой план Вереса. Тот уровень давления, который предлагала команда из Ровно на флангах, не создавал киевлянам никаких проблем. Динамо имело гораздо больше возможностей для розыгрыша мяча на своей половине поля. Гости отходили в компактный средний блок, сохраняя структуру 4-4-2. Андриевский часто опускался в линию к центрбекам. Миколенко и Тымчик поднимались на уровень Шапаренко, образовывая фазовую структуру 3-3-4 или 3-4-3. В ситуации, которая зафиксирована на скриншоте — Буяльский опустился в глубину, фактически создав вариант 3-4.

В прошлом сезоне Андриевский существенно прибавил и его появление в стартовом составе очередной раз подтверждает появившуюся конкуренцию между ним и Сидорчуком. Статус капитана не гарантирует Сергею стабильного места в составе. Возможно, Сидорчук более эффективен в оборонительных действиях, но в конструктивной фазе игры у Андриевского возможностей больше.

Вторая стадия матча была самой пресной. Два быстрых гола, как нашатырь подействовали на гостей, а киевляне, напротив, несколько успокоились. Футболистов Вереса нельзя упрекнуть в недостаточной самоотдаче. В этом компоненте они в УПЛ не уступят никому. Но, этого компонента явно не хватало. Первый более или менее опасный момент команда Вирта создала на двадцать четвертой минуте. Геннадий Пасич пробил метров с двадцати пяти.

В процессе продвижения киевлянами мяча к границе второй и финальной третей поля братья Пасичи часто садились глубже, практически в линию к четверке защитников, которые переходили на максимальную горизонтальную компактность. Этот метод позволял избегать ситуаций, схожих с голом Гармаша. В данной фазе команда Вирта действовала в шесть защитников.

Гостям трудно давались конструктивные действия. Динамо эффективно задействовало контрпрессинг. Даже в позиционной обороне хозяева поля достаточно эффективно выдавливали мяч из своих вертикальных зон. Вересу было непросто играть при такой интенсивности.

У Динамо неплохо при розыгрыше мяча смотрелся Андриевский. Шапаренко, как всегда здорово продвигал мяч вперед. Тымчик провел очень сильный матч. И дело даже не в двух очках по системе гол плюс пас. Буяльский и Гармаш своим движением регулярно создавали свободные зоны внутри блока гостей. Традиционно большой объем работы выполнял Караваев. В позиционных атаках футболисты Динамо, которые занимали позиции в линии атаки, всегда открывались и в недодачу и в глубину, за спины защитникам Вереса.

Единственный большой минус для Динамо в этом матче – травма Попова. Вместо Дениса в пару к Сироте вышел Забарный. Центрбеки киевлян по ходу матча помолодели на один год. Их общий возраст теперь составлял не сорок, а тридцать девять лет. У Вереса во втором тайме также из-за травмы вылетел защитник – Роман Гончаренко.

Третий гол Динамо забило в раздевалку, в результате быстрой атаки. Команда Луческу быстро взаимодействует в переходе из обороны в атаку. Шапаренко отдал в линию атаки на Буяльского, который спиной к воротам соперника короткой диагональю откатил мяч на ход Андриевскому.

Важнейшее в этом моменте действие было без мяча. Его совершил Караваев, который своевременно увел флангового защитника из зоны и в динамике открыл вектор передачи на ход Тымчику. Очевидно, что на тренировках Динамо активно работает над организацией быстрых атак. Еще весной команда Луческу серьезно прибавила в этом аспекте игры.

В перерыве оба тренера пытались внести коррективы и сразу провели по три замены! У Динамо на фланги вышли Родригес и Цыганков, а Андриевского заменил Сидорчук. Активность Жерсона сразу добавила Киеву мощи на левом фланге. Чаще в атаку стал подключаться Миколенко. Луческу смог найти рычаги для мотивации команды, которая выигрывала после первого тайма с разницей в три гола. Гостям было тяжело сдерживать атаки Динамо, один Гармаш имел несколько острых моментов для взятия ворот.

Заключительный отрезок матча хозяева доигрывали с хорошим настроением, было видно, что киевляне получают удовольствие от футбола. И это очень важный момент. Они играли сами и в принципе, давали играть сопернику. Верес создал пару достаточно опасных моментов и даже забил гол, который отменили из-за офсайда.

Судите сами, был офсайд или нет? Без системы VAR с ее линиями трудно вымерять миллиметры у колен, бедер и плечей. Арбитры вполне могли бы и засчитать взятие ворот.

Ассистент главного тренера Динамо Эмил Карас после матча рассказал о коммуникациях с Мирчей Луческу во время матча: "Хорошая победа. Правда, играли мы не всегда хорошо, но нужно учитывать и соперника, который был неуступчивым, и жару. В целом, было нелегко. Но, думаю, счет по игре, и особых проблем не было. Хотя забили два быстрых мяча, потом начали играть более индивидуально, расслаблено. В частности, были и проблемы в контроле мяча, передачах. Мистер в перерыве акцентировал на этом внимание, что, независимо от счета, нужно вести игру и играть дисциплинированно.

У Мистера простуда, немного поднялась температура. Доктор говорит, что причиной, скорее всего, являются перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Доктор решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать возле поля".

Главный тренер Вереса Юрий Вирт заявил, что судьба противостояния была решена уже на шестой минуте: "Прежде всего, хочу поздравить Динамо с победой. Знаю, что Мирча Луческу немного приболел, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Об игре можно сказать, что она была закрыта после двух пропущенных до шестой минуты голов. Думаю, что мы начали матч очень плохо. Не хватало концентрации, проиграли борьбу после двух подач и позволили Динамо легко забить два мяча.

Конечно, потом пытались отыграться, но было очень трудно. Легко теряли мячи, тратили много сил из-за большого количества беговой работы. Мы сегодня играли против чемпиона страны. Но мы не имеем права так легко пропускать мячи. Поэтому проведем анализ. Конечно, киевское Динамо сейчас даже не на одну, а на три головы сильнее нас. Победа соперника заслуженная".

Закономерность результата не вызывает сомнений. В целом, Динамо провело хороший матч и одержало убедительную победу. В принципе, Верес наиграл на один забитый гол, но шансов на положительный результат у гостей практически не было. Юрий Вирт после матча также подчеркнул, что его штаб проделал детальный анализ действий киевлян. Странно, что при этом, Верес в деструктивной фазе игры выглядел слишком пассивно.

Нельзя предоставлять Динамо много времени и пространства при развитии позиционных атак. Киев спокойно реализовал возможность выполнять подготовленные подачи с флангов и полуфлангов в штрафную. Неспособность большинства команд УПЛ к качественным проактивным методам обороны (прессинг/rконтрпрессинг) существенно ограничивает их шансы на вероятный успех в матчах с грандами. Для прогресса необходимо развиваться в разных аспектах игры.

Киевляне показали хорошее движение, на достаточно высоком уровне была стратегическая и ментальная скорость. Виден результат качества спаррингов на сборах. Уровень соперников по контрольным матчам уже в подготовительный период позволил команде Луческу получить приличный игровой тонус. В третьем туре УПЛ команду Луческу ждет первое серьезное испытание в сезоне – гостевой матч с Зарей. В свою очередь, Верес вернется в свою весовую категорию и сыграет в Львове с Рухом. Для обеих команд это будет весьма принципиальное и важное с турнирной точки зрения противостояние.

Сергей Костенюк, Football.ua