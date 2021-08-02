Украина

Специалист высказался об игре против Ингульца.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу над Ингульцом во втором туре УПЛ (1:5).

"Когда выигрываешь на выезде 1:5 — это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к Ингульцу, разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг — он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.

Следующая игра против Динамо. Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра — хорошая таблетка после поражения".

"Что касается Кочергина, то это командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от Ингульца. Чтобы снять напряжение сзади — нужно поднять давление впереди.

Выпустили молодых ребят — быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы — подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды", — сказал Скрипник.

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