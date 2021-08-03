Украина

Футболист рассказал об игре против Ингульца.

Полузащитник луганской Зари Сергей Булеца прокомментировал победу над Ингульцом в рамках второго тура УПЛ (1:5).

Отметим, что в данной игре Булеца отметился двумя голевыми передачами.

"Мы настраивались, знали, что будет тяжело, тем более на выезде. Для нас матч сложился хорошо в плане результата.

Ну и по игре – во втором тайме расслабились, но все равно добились своего результата", — сказал Булеца.

Видео голов и обзор матча Ингулец — Заря можно смотреть на Football.ua.

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