Стали известны даты и время начала матчей 4-го тура Премьер-лиги.
Фото УПЛ
03 августа 2021, 14:28
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей первенства Украинской Премьер-лиги — сообщил официальный сайт элитного дивизиона Украинского чемпионата.
Стоит отметить, что четвертый тур продлится с пятницы, 13 августа, до среды, 18 августа.
Пятница, 13 августа
Шахтер — Металлист 1925, 19:30
Суббота, 14 августа
Верес — Ворскла, 17:00
Заря — Минай, 19:30
Десна — Днепр-1, 19:30
Воскресенье, 15 августа
Колос — Рух, 17:00
ПФК Львов — Александрия, 19:30
Понедельник, 16 августа
Мариуполь — Черноморец, 19:00
Среда, 18 августа
Ингулец — Динамо, 19:30