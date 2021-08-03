Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей первенства Украинской Премьер-лиги — сообщил официальный сайт элитного дивизиона Украинского чемпионата.

Стоит отметить, что четвертый тур продлится с пятницы, 13 августа, до среды, 18 августа.

Пятница, 13 августа

Шахтер — Металлист 1925, 19:30

Суббота, 14 августа

Верес — Ворскла, 17:00

Заря — Минай, 19:30

Десна — Днепр-1, 19:30

Воскресенье, 15 августа

Колос — Рух, 17:00

ПФК Львов — Александрия, 19:30

Понедельник, 16 августа

Мариуполь — Черноморец, 19:00

Среда, 18 августа

Ингулец — Динамо, 19:30