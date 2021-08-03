Украина

УПЛ определилась с выбором лучших в прошедшем туре.

Луганская Заря в рамках второго тура УПЛ сумела разгромить Ингулец со счетом 1:5, и это не осталось незамеченным.

УПЛ назвала наставника Зари Виктора Скрипника лучшим тренером тура. Специалист получил средний балл 4,6.

Лучшим футболистом прошедшего раунда стал полузащитник "мужиков" Владислав Кочергин, которому удалось оформить хет-трик.

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