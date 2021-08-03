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Football.ua выделяет лучших футболистов в УПЛ в прошедшем втором туре.

Завершился второй тур УПЛ. Некоторые футболисты сумели себя проявить лучше остальных.

Итоги 2-го тура УПЛ

На сей раз получилось достаточно широкое представительство в символической сборной тура: 2 игрока Десны, 2 игрока Днепра-1, 2 игрока Зари, и по одному представителю имеют: Динамо, Шахтер, Колос, Ворскла и Минай.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

Вратарь: Даниил Кучер, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Несколько раз голкиперу Миная пришлось серьезно вступать в игру, дабы предотвратить голы Александрии. Наиболее зрелищным получился сейв после удара Бабогло. Кучер в красивом прыжке достал этот удар из-под перекладины и перевел на угловой.

Правый защитник: Александр Тымчик, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Правый защитник Динамо набрал очень хорошую форму и если травмы обойдут его стороной, то Томашу Кендзере в этом сезоне придется не сладко в борьбе за место в основе. Тымчик поддерживал атаки киевлян в матче против Вереса. Подопечные Юрия Вирта просто не знали, что делать с этим быстрым оппонентом на фланге. Как итог, забитый гол и голевая передача на счету у Тымчика.

Левый защитник: Дмитрий Хомченовский, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Универсальный игрок Дмитрий Хомченовский уже несколько лет является в команде Виктора Скрипника тем футболистом, который способен закрыть любую позицию при надобности. В матче против Ингульца Хомченовский действовал на позиции левого защитника, сумел создать два голевых момента для своих партнеров, но они ими не воспользовались.

Центральный защитник: Владимир Адамюк, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Защитных действий в матче против Черноморца от Владимира Адамюка было не так много, по той причине, что одесситы крайне редко ходили в атаку. Потрясающий гол, который забил Адамюк в ворота Черноморца, обязал нас поставить защитника Днепра-1 на эту позицию в символической сборной.

Центральный защитник: Евгений Селин, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Защитник Десны второй тур к ряду попадает в символическую сборную тура. В тяжелом матче против Мариуполя Евгений вновь сумел проявить себя с лучшей стороны. Он выиграл 82% единоборств, также 86% воздушных единоборств. Еще Селин забил чистый гол в ворота Мариуполя, но арбитр не заметил, как мяч пересек линию и не засчитал его.

Опорный полузащитник: Александр Пихаленок, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Александр Пихаленок был тем футболистом центра поля, который обеспечивал игровое преимущество своей команде в матче против Черноморца. Помимо первого гола в ворота одесситов, Пихаленок также соорудил 4 ключевых передачи на своих партнеров.

Правый полузащитник: Владислав Калитвинцев, Десна

Попаданий в символическую сборную: 2

Был активен на своем фланге. 5 раз шел в обводку, сделал 4 ключевые передачи. Стал автором голевой передачи. Внес большой вклад в итоговый успех своей команды в матче против Мариуполя.

Левый полузащитник: Манор Соломон, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Фланговый вингер Шахтера был одним из самых активных игроков в матче против Львова. Выполнил сумасшедший объем работы. Больше всех в этом матче шел в единоборства – 23 раза, при 74% выигранных. Не стал автором гола или голевой передачи, но зато создал 2 голевые ситуации. А самый потрясающий показатель в этом матче от Соломона – это обводки. Он 14 раз шел в дриблинг и все 14 раз успешно!

Атакующий полузащитник: Владислав Кочергин, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Несомненно, игрок тура – Владислав Кочергин. Полузащитник Зари в матче против Ингульца оформил хет-трик. Имел шансы забивать и больше. Партнеры Кочергина, зная о его сильном дальнем ударе, искали как бы скинуть ему под удар при первой же возможности.

Атакующий полузащитник: Денис Костышин, Колос

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Был одним из самых активных в составе Колоса. Единственный гол Дениса Костышина в этом матче принес желанную победу клубу из Ковалевки.

Нападающий: Руслан Степанюк, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Руслан Степанюк в матче против Руха выглядел по-спортивному злым. Он постоянно держал в напряжении оборону львовской команды и благодаря своим активным действиям в высоком прессинге сумел отличиться забитым голом.

Сергей Горбаченко, Football.ua