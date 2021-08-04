Украина

Вашему вниманию результаты первого предварительного раунда Кубка Украины.

Сегодня, 4 августа, состоялись все поединки первого предварительного раунда Кубка Украины в сезоне-2021/22.

На этой стадии турнира приняли участие восемь команд Второй лиги и два коллектива из аматорского чемпионата.

Результаты матчей первого раунда Кубка Украины:

Феникс (Подмонастырь) - МФА (Мукачево) 2:0

Голы: Фещук, 54 (с пенальти), Гнатив, 74.

Олимпия (Савинцы) - Любомир (Ставище) 6:0

Голы: Фабунми, 6, Тищенко, 28, 35, Кирпиченко, 48, 53, Бурляй, 72.

Скорук (Томаковка) — ФК Тростянец (Сумская область) 1:0

Гол: Малыш, 70.

Карпаты (Львов) — АФСК Киев (Киев) 3:0

Голы: Галенков, 78, Чачуа, 85, Ермаченко, 90.

Левый берег (Киев) — СК Полтава 1:0 (после дополнительного времени)

Гол: Бужин (автогол), 102.

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