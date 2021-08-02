Украина

4 августа будут сыграны все пять поединков первого раунда Кубка Украины.

В среду, 4 августа, пройдут поединки первого предварительного раунда Кубка Украины в сезоне-2021/22.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Максим Фирсов будет работать на одном из самых ожидаемых поединков между львовскими Карпатами и АФСК из Киева.

Все назначения:

15:00 Феникс — Мункач — Инна Вакулко (Ровно)

17:00 Скорук — Тростянец — Екатерина Усова (Киевская область)

17:00 Олимпия — Любомир — Александр Хамходера (Харьков)

18:00 Карпаты — АФСК Киев — Максим Фирсов (Ровно)

18:00 Левый берег — Полтава — Евгений Назаров (Харьков)

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