Украина

Новый наставник львовского клуба высказался о своем назначении.

Рух накануне объявил о назначении нового главного тренера вместо Ивана Федыка, которым стал Леонид Кучук.

Специалист из Беларуси поделился эмоциями от своего возвращения на пост наставника львовского клуба.

"В каком психологическом состоянии сейчас команда? Видно, что две игры очень больно ударили по ребятам. Мне удалось попасть на тренировку. Было видно, что есть психологическая неуверенность. С этого состояния нужно выходить. За свое существование нужно бороться — это самое главное.

"Не скрою, даже шокирован. Приходилось работать в разных условиях, но здесь условия фантастические. Я рад, что дожил до такого времени, что зашел на эту базу и, скажем, эти поля, эти здания, эти раздевалки — это всё сказка", — заявил Кучук в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Леонид Кучук работал во львовском Рухе с февраля по декабрь 2019 года.