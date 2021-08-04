Украина

Леонид Кучук стал новым главным тренером львовского клуба.

Рух на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Леонид Кучук.

Условия контракта с 61-летним белорусским специалистом не разглашаются.

Во львовском клубе на посту наставника он заменит Ивана Федика. Для Кучука это будет второй период работы в Рухе, тогда как первый продлился с февраля по декабрь 2019 года.

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