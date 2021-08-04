Леонид Кучук стал новым главным тренером львовского клуба.
Леонид Кучук, ФК Рух
04 августа 2021, 21:48
Рух на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Леонид Кучук.
Условия контракта с 61-летним белорусским специалистом не разглашаются.
Во львовском клубе на посту наставника он заменит Ивана Федика. Для Кучука это будет второй период работы в Рухе, тогда как первый продлился с февраля по декабрь 2019 года.
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