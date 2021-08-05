Украина

Новый наставник львовского клуба высказался о своем назначении.

Рух накануне объявил о назначении нового главного тренера вместо Ивана Федыка, которым стал Леонид Кучук. Специалист из Беларуси поделился эмоциями от своего возвращения на пост наставника львовского клуба, а также высказался о будущем Федыка в Рухе.

"В команде остался весь тренерский штаб. Никаких изменений фактически не будет. Сейчас нужно проанализировать и подготовку команды, и качество футболистов, чтобы двигаться дальше".

"Времени у меня немного, но что поделаешь. Я еще встречусь с Иваном Федыком, после этого будет понятно – будет он работать в моем штабе или нет.

"Мне поможет тот факт, что я знаком со многими футболистами. Тяжелее, когда ты не знаешь никого. Нужно найти общий язык с командой. Времени мало. Это нужно делать быстро.

"Не можем уделять больше времени атаке и меньше обороне, поскольку результата не будет. Придется постоянно сравнивать счет. А если уделять больше времени игре в обороне, а меньше атаке – не будет голов.

"Футбольная команда строится, прежде всего, из исполнителей, которые есть в наличии главного тренера. Главное в футболе – результат", — приводит слова Кучука официальный сайт Руха.

Напомним, ранее Леонид Кучук работал во львовском Рухе с февраля по декабрь 2019 года.