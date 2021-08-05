Украина

На этом этапе турнира в бой вступают клубы Первой лиги.

Завтра, 6 августа, состоится жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины. Она пройдет в Киеве в Доме футбола и начнется в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Во втором этапе турнира примут участие клубы Первой и Второй лиг, а также пять победителей первого предварительного этапа.

Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины — 18 августа.

Участники с Первой лиги: Агробизнес, Альянс, Волынь, ВПК-Агро, Горняк-Спорт, Краматорск, Кремень, Кривбасс, Металлист, Нива Тернополь, Оболонь, Олимпик, Подолье, Полесье, Прикарпатье, Ужгород.

Участники со Второй лиги: Буковина, Диназ, Днепр, Эпицентр, Карпаты Галыч, Карпаты Львов, Левый берег, ЛНЗ, Нива Винница, Рубикон, Чайка, Чернигов, Балканы, Виктория, Волчанск, Энергия, Кристалл, Металлург, Николаев, Никополь, Победа, Реал Фарма, Скорук, Сумы, Таврия, Яруд.

Любительские команды: ФК Олимпия (Савинцы, Полтавская область), ФК Феникс (Подмонастырь, Львовская область).

За ходом жеребьевки вы можете следить на нашем сайте в видео-трансляции:

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