Украина

Наставник "горняков" рассказал о своей новой команде, в которую он перебрался летом этого года.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал выбор тактической схемы для "горняков", а также рассказал о бразильском векторе клуба и конечно же пару слов о киевском Динамо.

"Самое главное — это чтобы сильнейшие футболисты играли вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться результата. Когда у тебя есть нужные качества — нет никаких ограничений.

Использование схемы 4-2-3-1? Я смотрю в первую очередь на футболистов и только потом я могу начать строить свою тактику, но если нужно — могу адаптироваться под ситуацию. Проблема не в числах, 4-2-3-1, 4-3-2-1, проблема в том, что игроки должны знать, что именно делать на поле, и делать это хорошо.

Игра первым номером в чемпионате Украины? Мы конечно готовы, потому что когда я был в Сассуоло, то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне. Это не хорошо или плохо, самое главное — знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру. Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне, но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов — это тоже футбол.

Ставка Шахтера на бразильских игроков? Во-первых, Шахтер будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии, вопрос в том — кто сильный, кто очень сильный, и кто слабый. Я считаю это плюсом, что у нас есть много бразильцев, так как вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом, у них есть традиции, культура, и вместе они создают хороший коллектив. Но точно могу сказать, что Шахтер всегда покупал сильных футболистов и до сегодняшнего дня эта традиция остается.

Первые слова при встрече с игроками? Я сразу им сказал, что мы будем упорно работать, но в то же время мы будем развлекаться.

Тактический или комбинационный футбол? Все вместе, потому что одно связано с другим, и наоборот. Ведь когда футболист индивидуально улучшить свой уровень — вся команда может стать лучше. У каждого футболиста есть свое развитие, связанное с командой, и поэтому мы хотим, чтобы футболисты улучшили свою игру.

У нас один из самых молодых коллективов в Европе, и у молодого футболиста немного меньше опыта, чем у других — если бы он был опытный, мы бы уже не говорили, что он молодой. Что бы я хотел особо передать им? Это то, что несмотря на то, что у нас молодая команда, мы можем сразу начать выигрывать, и конечно каждый футболист, особенно молодежь, должны понять, что это очень сложно, поэтому они должны начать усердно работать и добиться необходимых результатов. Что я всегда просил и продолжаю просить — это чтобы молодые футболисты стали сразу взрослыми. Мы точно сильная команда, футболисты все сильные, но этого еще не достаточно — нужно им донести, что они сильные и продолжать много работать.

Принципиальное сражение с Динамо? Для нас самое главное — это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть — мы должны знать, как делать больно сопернику. Я знаю, что в прошлом сезоне Динамо все выиграло и они заслужили все эти трофеи, они чемпионы, и в данный момент они фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы бороться", — сказал Де Дзерби в программе Другой взгляд в приложении Shakhtar Club.

Ранее сообщалось, что Шахтер — самая молодая команда в квалификации Лиги чемпионов.