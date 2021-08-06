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Предлагаем вам анонс поединка чемпионата Украины.

Металлист 1925 в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Черноморец.

Металлист 1925 — Черноморец

Пятница, 6 августа, 19:30. Стадион ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр встречи — Андрей Коваленко (Полтава). Трансляция — телеканал Футбол 1.

Металлист 1925 за два первых матча чемпионата Украины набрал три балла, благодаря чему расположился на девятой строчке турнирной таблицы. В первом туре харьковская команда принимала на своем поле Рух и добилась победы со счетом 2:1, а Валерий Кривенцов стал лучшим тренером игровой недели по версии УПЛ.

Во втором же туре Металлист 1925 играл против Колоса и потерпел минимальное поражение, но все равно смог дать бой представителю Украины в еврокубках. Харьковчане продемонстрировали, что ни для кого легкой прогулки не будет, а в игре против одесского Черноморца выглядят и вовсе фаворитом.

"Моряки" уверенно "возглавляют" низ турнирной таблицы после двух разгромных поражений на старте чемпионата — от Десны и Днепра-1. Не факт, что одесситы должны были рассчитывать на баллы в матчах с такими оппонентами, но проиграли они вовсе беспомощно — без света в конца туннеля.

Ко всем проблемам у Черноморца добавляется и недопонимание с активными фанатами клуба. Те недовольны обилием игроков Динамо. Киевляне не сбавляют обороты и отправляют в стан одесситов игроков одного за другим.

В Первой лиге в прошлом сезоне команды провели два матча — оба поединка завершились победой Черноморца с общим счетом 3:0. Похоже, что у Металлиста 1925 есть отличная возможность отомстить одесситам.

Ориентировочные составы: