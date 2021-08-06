Специалист пообщался с прессой после игры.
Юрий Мороз, ФК Черноморец
06 августа 2021, 22:31
Главный тренер Черноморца Юрий Мороз прокомментировал поражение от Металлиста 1925 в рамках третьего тура УПЛ.
"Боевая, хорошая игра. Зрителям она понравилась. Для нас не хватило мощи. Те же проблемы, они не уходят. У команды была мужская искорка. Парни бились, старались, выигрывали.
Ничейный результат был бы более закономерным. Сегодня Бугай проделал большой объем работы. Был очень настырным. Его два мяча — тот показатель, который мы от него ждем.
Мы в поиске того лидера, который должен быть. Нужно более практичней играть для результата. Ошибки нужно искоренять", — сказал Мороз.
Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Черноморец можно смотреть на Football.ua.