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Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 3-го тура УПЛ между Шахтером и Александрией.

Одним из интереснейших матчей тура должно стать противостояние Шахтера и Александрии, которое пройдет в Киеве на НСК Олимпийском.

Шахтер – Александрия

Суббота, 7 августа, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Владимир Новохатний – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В прошлом сезоне Александрия сумела доставить много проблем Шахтеру в чемпионате. В 23-м туре александрийцы достаточно неожиданно одолели Шахтер со счетом 2:0. В недавнем интервью Андрей Пятов признался, что этот поединок был, пожалуй, самым провальным в исполнении Шахтера в прошлом сезоне.

Сейчас у "горняков" достаточно тяжелый отрезок. На неделе у них был сложнейший вылет в Бельгию и волевая победа над Генком со счетом 2:1. Немало сил было оставлено в том поединке. На предстоящей неделе Шахтеру вновь предстоит встретиться с бельгийским клубом уже в Киеве, а потому в матче против Александрии стоит ожидать ротацию в составе от Роберто Де Дзерби. Итальянскому специалисту необходимо найти нужный баланс, дабы ротация в исполнении Шахтера ни коем образом не влияла на их результаты в УПЛ.

Александрия образца прошлого сезона и нынешнего имеет большие различия. Произошло достаточно много кадровых изменений. В первую очередь, команду покинул многолетний главный тренер Владимир Шаран. Теперь александрийской командой руководит Юрий Гура. Сила и потенциал этой команды до сих пор непонятны. Первые два тура только запутали всех болельщиков, ведь сложно представить, как можно выиграть у Зари, а потом проиграть Минаю.

Шахтер абсолютно заслуженно считается фаворитом данного противостояния и должен добывать победу. Главное, чтобы Де Дзерби не переусердствовал с ротацией, тогда никаких проблем быть не должно.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 24 (18 побед Шахтера, 4 ничьих, 2 победы Александрии)

На поле Шахтера: 12 (9 побед Шахтера, 2 ничьих, 1 победа Александрии)

Разница забитых и пропущенных голов: 45-20 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победы Шахтера со счетом 3:2 (2011, 2015, 2020)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua