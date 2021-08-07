Защитник отличился в третьем туре УПЛ.
Виктор Корниенко, ФК Шахтер
07 августа 2021, 20:21
В рамках третьего тура УПЛ донецкий Шахтер принимает Александрию.
После первого тайма на табло счет - 1:2. За гостей забивали Третьяков и Ковалец. У "горняков" отметился Корниенко.
Для защитника этот мяч стал дебютным в форме Шахтера и вторым в УПЛ. Ранее он отличался за Мариуполь.
Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча Шахтер — Александрия можно следить на Football.ua.
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