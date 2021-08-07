Украина

Завершился поединок УПЛ, в котором встречались Днепр-1 и Мариуполь.

В рамках третьего тура УПЛ Днепр-1 в домашних стенах оказался сильнее Мариуполя (2:1).

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота Олега Кудрика. Сначала забил Довбик на 15 минуте, а следом отличился Назаренко на 30.

На 78 минуте Вьюнник отыграл один мяч для "азовцев", но для положительного результата этого оказалось мало. К слову, через четыре минуты Драмбаев был удален с поля.

Днепр-1 — Мариуполь 2:1

Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 — Вьюнник, 78

Днепр-1: Паст, Сваток, Дубинчак, Адамюк, Кравченко, Ди Франко (Игнатенко, 66), Джурасек, Чуже, Пихаленок (Когут, 72), Назаренко (Русин, 72), Довбик (Ярмолюк, 90).

Мариуполь: Кудрик, Мампасси, Стасюк, Чоботенко, Петерман (Клименко, 63), Топалов (Микитишин, 67), Шостак, Горбунов (Вьюнник, 63), Плакса (Хромей, 46), Микицей (Драмбаев, 46), Кулаков.

Предупреждения: Драмбаев, Мампасси, Кравченко.

Удаление: Драмбаев.