Украина

Наставник "горняков" оценил игру против Александрии.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби пообщался с прессой после проигранного матча против Александрии (1:2).

"Ничего не могу сказать. Первое поражение это одинаково плохо что в Италии, что в Украине. Мы начали игру очень плохо. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре. Сейчас я считаю очень важным поработать с командой именно в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем.

Виновата вся команда. Я не хочу обвинять кого-то конкретно. Все сыграли очень плохо. Я говорил, что у нас есть 22-23 футболиста одинаково уровня, и это действительно так. Степаненко, Патрик, Марлос – все это игроки высоко уровня и часть команды. Когда вышли Педриньо, Тете и Маркос Антонио особо ничего не изменилось. Я разочарован сегодня", — сказал Де Дзерби.

Видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия можно смотреть на Football.ua.

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