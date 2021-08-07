Украина

Команда Роберто Де Дзерби впервые в сезоне проиграла в официальном матче.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сенсационно уступил обновленной Александрии со счетом 1:2.

Команда Юрия Гуры первой открыла счет в матче — уже на шестой минуте результативным ударом отметился Третьяков. Спустя девять минут счет вновь стал равным — Корниенко забил дебютный мяч за "горняков", но через шесть минут Ковалец вновь огорчил Трубина и этот выстрел стал решающим.

Видео голов и обзор матча:

Шахтер — Александрия 1:2

Голы: Корниенко, 15 — Третьяков, 6, Ковалец, 21



Шахтер: Трубин — Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко (Маркос Антонио, 77) — Майкон, Степаненко — Марлос (Педриньо, 62), Алан Патрик (Тете, 66), Мудрик (Судаков, 46) — Дентиньо (Траоре, 46).



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Копина (Рыбалка, 75), Ковалец, Демченко — Одарюк (Стецьков, 68), Спинелли (Новиков, 61), Третьяков.



Предупреждения: Маркос Антонио — Рыбалка.