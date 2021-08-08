Украина

Полузащитник команды из Ровно Михаил Гечев раздосадован поражением своей команды.

Верес минимально уступил львовскому Руху в рамках матча третьего тура УПЛ, пропустив два быстрых гола на старте первого тайма.

Полузащитник новичка УПЛ Михаил Гечев подвел итоги поединка, объяснив обидное поражение своей команды.

"Всю неделю мы целенаправленно готовились к этому матчу. Конечно, нам хотелось победить и порадовать болельщиков, но не получилось. Вы и сами все видели. Пропускать два гола на первых минутах... После такого начала не так легко возвращаться в игру. Команда старалась, но, к сожалению, забила только один мяч", — цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Ранее наставник Вереса Юрий Вирт подвел итоги матча, сравнив Первую лигу и УПЛ.

Видео голов и обзор матча Рух — Верес можно смотреть на Football.ua.