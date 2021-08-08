В поединке двух равных команд все решило хладнокровие при завершении атак.
Заря — Динамо Киев, фото Виталий Клюев
08 августа 2021, 21:20
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Динамо Киев 1:2
Голы: Фримпонг, 90+4 — Сирота, 18, Буяльский, 80.
На 71-й минуте Карлос Де Пена (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).
На 76-й минуте Денис Фаворов (Заря) не забил пенальти (штанга).
Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 86), Вернидуб, Имереков, Хомченовский — Аллахьяр (Цвек, 72), Назарина, Кочергин — Громов (Фримпонг, 86) — Шахаб (Гладкий, 73), Кристиан (Кабаев, 58).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 69), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 69), Буяльский (Леднев, 85), Родригес (Де Пена, 68) — Гармаш (Кулач, 77).
Предупреждения: Назарина, Вернидуб, Имереков — Гармаш, Шапаренко, Буяльский, Бущан.