Украина

21-летний защитник впервые отметился забитым мячом за киевлян в официальных турнирах.

Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Автором первого гола в ворота подопечных Виктора Скрипника стал молодой защитник "бело-синих" Александр Сирота, который вывел свою команду вперед на 17-й минуте встречи, замкнув головой подачу Николая Шапаренко с углового.

Этот гол стал для 21-летнего украинца дебютным в футболке киевского Динамо в официальных матчах.

Видео гола Сироты в ворота Зари:

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