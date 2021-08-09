Украинский форвард забил исторический для полтавского клуба гол.
Руслан Степанюк, Ворскла
09 августа 2021, 13:25
Полтавская Ворскла сумела выйти на первую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги по итогу успешного домашнего поединка против ПФК Львов (4:1).
Одним из главных героев данного противостояния стал нападающий Ворсклы Руслан Степанюк, который оформил в ворота соперника дубль.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, второй гол 29-летнего украинца стал 800-м в истории полтавского клуба в матчах чемпионата Украины.
Смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — ПФК Львов вы можете на Football.ua.