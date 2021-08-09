Украина

Украинский форвард забил исторический для полтавского клуба гол.

Полтавская Ворскла сумела выйти на первую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги по итогу успешного домашнего поединка против ПФК Львов (4:1).

Одним из главных героев данного противостояния стал нападающий Ворсклы Руслан Степанюк, который оформил в ворота соперника дубль.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, второй гол 29-летнего украинца стал 800-м в истории полтавского клуба в матчах чемпионата Украины.

Смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — ПФК Львов вы можете на Football.ua.