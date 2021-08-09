Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и петровский Ингулец.

Единственным вынесенным на вечере понедельника поединком третьего тур украинской Премьер-лиги оказалась встреча в Чернигове между Десной и петровским Ингульцом.

Александр Рябоконь, после победы над Мариуполем (2:1), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды в центре обороны Тараса Завийского, в то время как Андрей Домбровский разместится в опорной зоне.

Сергей Лавриненко, в свою очередь, на фоне поражения от луганской Зари (1:5), решил выставить с первых минут Владислава Шарая на правом фланге полузащиты, отказавшись от схемы в пять защитников.

Десна: Литовка — Сафронов, Завийский, Селин, Картушов — Домбровский, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк — Будковский.

Запасные: Мысак, Цымбалюк, Масалов, Биловар, Волошин, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.



Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Шарай, Запорожец, Коробенко, Козак — Ситало, Гопей.

Запасные: Шуст, Бартулович, Коваленко, Шишка, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук.



Матч Десна — Ингулец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.